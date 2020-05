tmw Fiorentina, oggi primo giorno di doppia seduta. Caceres ancora a casa

La Fiorentina si prepara ad un'eventuale ripresa del campionato, attendendo il segnale di un ipotetico riavvio che potrebbe arrivare nella giornata di domani, definita come decisiva per la ripartenza. Per la prima volta da quando sono ripresi gli allenamenti, il gruppo viola oggi si è sottoposto ad una doppia seduta, una parte al mattino e l'altra al pomeriggio. Con Ribery che scalpita, definito dal ds Pradè come "pronto a ricominciare subito da titolare", e i due reduci da positività Agudelo e Venuti - sempre per ammissione di Pradè - che seguono un percorso personalizzato, l'unico ancora a casa è invece l'uruguayano Martin Caceres, che a livello esteriore sembra comunque in ottima forma e che prova a tenersi al passo con esercizi dettati dallo staff tecnico, ma è ancora in attesa di avere la luce verde da tampone e test sierologico per tornare a pestare il prato dei campini.