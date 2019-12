TMW - Fiorentina, ore calde per Montella: gli scenari

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Montella non è mai stato a rischio come stasera. La sconfitta per 1-4 contro la Roma pesa come un macigno. Sono ore caldissime per l’allenatore ex Milan. E in pole per sostituirlo in caso di esonero c’è Beppe Iachini con cui ci sono già stati dei contatti. Sullo sfondo Prandelli e l’idea Ballardini...