Fonte: dall'inviato Luca Bargellini

Daniele Pradè e Joe Barone sono a Milano (come evidente dalla foto scattata dal nostro inviato, ndr): il mercato della Fiorentina, a dispetto delle ultime indiscrezioni, ha ancora da tanto da raccontare e nelle ultime ore sono attese diverse operazioni da parte dei viola. A cominciare dallo scambio con l'Inter tra Dalbert e Cristiano Biraghi, per il quale è previsto un contatto con Ausilio. Possibile anche un approccio con l'entourage di De Paul, ma anche con gli agenti di Tonelli e Caceres, altri obiettivi per la difesa di Montella.

Attesa per il sì - Per quanto riguarda Dalbert si attende ancora il sì del giocatore allo scambio con Biraghi, che ha espresso la voglia di rivestire la maglia nerazzurra dopo due stagioni a Firenze. Per quanto riguarda De Paul invece i contatti con l'Udinese sono costanti, ma la distanza tra la valutazione fatta per l'argentino (pochi minuti in campo e un assist contro il Milan) dai due club permane.