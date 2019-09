Fonte: Riccardo Caponetti

Sono terminate le visite mediche di Pedro, attaccante brasiliano in procinto di firmare con la Fiorentina. Il giocatore, ormai ex Fluminense, è uscito pochi minuti fa dalla clinica romana di Villa Stuart (dopo essere arrivato stamattina a Fiumicino dal Brasile): adesso è attesa la firma sul contratto che lo legherà alla maglia viola per i prossimi anni.