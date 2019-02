TMW - Fiorentina, Pezzella: "Coppa Italia nostro obiettivo. Ci proveremo"

Fonte: Lorenzo Marucci

A margine della serata dedicata ai capitani della Fiorentina ha parlato German Pezzella. Questo quanto raccolto da TMW: "La prima volta che ho indossato la fascia è stato un orgoglio e una responsabilità. Portare questa fascia è pesante. Io leader silenzioso? Quando sono arrivato ho trovato in Davide una persona sensazionale che mi ha fatto crescere tanto, sia in campo che di testa. Lui e Badelj sono stati due uomini fondamentali per me, da loro ho imparato questo modo di guidare la squadra, penso al fare e non al parlare. La Coppa Italia? Quando siamo rientrati dalla sosta ci siamo dati l'obiettivo di provare a fare 5 partite di Coppa Italia, ovvero arrivare in finale. Sarà un percorso duro, gare come quella contro la Roma succedono una volta ogni tanto. Noi teniamo i piedi per terra, lavoriamo ogni giorno per provare a dare una gioia ai nostri tifosi. Sappiamo che quest'anno è importante la Coppa, ma ora dobbiamo pensare al campionato. Come convincere Chiesa a restare? Lo chiudo a chiave in casa. Federico è molto forte. Sono sicuro che lui arriverà dove vuole perché ne ha le capacità e soprattutto ha la testa. Il Napoli? Contro il Napoli sarebbe bellissimo rifare la gara dell’anno scorso. Loro sono in un buon momento ma proveremo a vincere".