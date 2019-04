TMW - Fiorentina, piace Fernandez del Cadice: contatti in corso

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Una nuova idea mercato per la Fiorentina, direttamente dalla Spagna: si tratta di Alex Fernandez, centrocampista centrale classe '92 del Cadice. Scuola Real Madrid, poi all'Espanyol, ha già giocato all'estero con le maglie di Rijeka e Reading, tra Croazia e Inghilterra. Al Cadice dall'estate del 2017, Fernandez ha giocato trentatré partite con sei gol e sei assist in stagione. Centrocampista centrale, interno, incursore, capace di agire anche sull'esterno destro, la Fiorentina avrebbe già fatto una prima offerta per lui.