TMW - Fiorentina, piace Torregrossa del Brescia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un’idea per la prossima stagione. Nonostante il cambio di allenatore e possibili ulteriori cambiamenti, la Fiorentina lavora anche per il futuro. Occhi sull’attaccante del Brescia Ernesto Torregrossa. C’è il gradimento dei viola, è un profilo che piace e l’idea potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane, quando anche il Brescia avrà le idee più chiare sulle strategie di mercato. Valutazioni in corso, la Fiorentina studia Torregrossa...