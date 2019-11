TMW - Fiorentina, Pradè: "Chiesa ci ha messo l'anima. Bravi i giovani"

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

© foto di Lorenzo Marucci

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato così in zona mista il match pareggiato contro il Parma: “Il pari di oggi va interpretato per il fatto che dobbiamo crescere: non abbiamo fatto un buon primo tempo, loro sono una squadra difficile da affrontare - ha esordito -. La giocata individuale spesso fa la differenza: il campione che hanno loro davanti è quello che è mancato a noi oggi, ovvero Ribery. Nella ripresa abbiamo fatto bene: le soluzioni che abbiamo stiamo crescendo, abbiamo giocato con 5-6 Under-23 e questo ci deve fare riflettere. Prendiamoci la nostra crescita graduale”.



Sui fischi per Chiesa: “Poi ha messo l’anima nella ripresa e ha obbligato il Parma a cambiare spesso modulo”.

Su Castrovilli: “Fa la differenza perché ha ottimi inserimenti: spero che rimanga questo, gli faccio i complimenti perché ha interpretato la partita nel modo giusto.

Su Venuti e Ranieri: “Hanno fatto una partita molto buona, il nostro stadio mette sempre molta pressione. Pedro? Sta facendo il suo percorso, sono contento per lui”.

Vlahovic e Pedro insieme? “Quando devi cercare di vincere la partita ci sta giocare con due punti. Oggi ci ha dato una mano Dalbert per pareggiare: ha gamba ma deve migliorare sotto l’aspetto tecnico. Speriamo che continui così”.