TMW - Fiorentina, Pradè: "Stasera serviva solo vincere. Pezzella? Leader"

Fonte: dal nostro inviato Tommaso Bonan

© foto di Lorenzo Marucci

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in zona mista dopo il successo viola per 2-1 contro la Sampdoria: "Serviva solo vincere, con le mani, con un autogol... L'abbiamo fatto e siamo felici, ci siamo tolti questo grandissimo peso. La squadra è stata compatta e abbiamo creato tantissimo, infatti potevamo chiuderla prima. Uno step? Oggi l'Atalanta ha vinto a Roma, la Juve gioca in Champions, il Napoli è arrivato secondo l'anno scorso: insomma, il calendario non ci ha aiutato. La squadra sta trovando un'identità, abbiamo cambiato diciotto giocatori e siamo il club che in Europa ha messo in campo più giocatori nuovi dopo il mercato estivo. Serviva tempo, purtroppo ho sempre detto che sarebbe stata un'annata di transizione, senza ovviamente perdere la voglia di vincere le partita. Come fai ad essere al pari dell'Atalanta, che gioca insieme da tre anni? Ci dobbiamo arrivare con il lavoro. Quest'anno vedremo cosa migliorare e cosa no. Il successo di stasera era importantissimo per tutti, infatti parliamo così perché sarebbe stato più difficile farlo se non avessimo vinto.