TMW - Fiorentina, prima l'addio di Simeone poi la punta: idea Petagna

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Balla il mercato delle punte in Serie A e nel valzer c'è anche la Fiorentina. Che con Rocco Commisso alla guida sembra aver deciso di intraprendere una strada di una squadra giovane e italiana. Conquistato dall'Under 20 e dall'Under 21 azzurre, il tycoon statunitense avrebbe dettato questa linea al suo management, a Joe Barone e a Daniele Pradè. In uscita c'è Giovanni Simeone, che l'Hellas vorrebbe ma solo in prestito, al quale pensa anche il Sassuolo che però ha Simone Zaza come primo nome e che è seguito in Liga spagnola da più club. La Fiorentina vuole monetizzare, dai 25 chiesti inizialmente però ha realizzato che dovrà scendere come richiesta per piazzare il Cholito. E per la sostituzione l'idea è quella di prendere una punta importante, anche in prestito: tra i nomi ci sono Patrik Schick della Roma e Patrick Cutrone del Milan, mentre spunta anche un'idea nuova. E' Andrea Petagna, che la SPAL riscatta dall'Atalanta e che ha molte richieste. Anche dai viola, con gli estensi che potrebbero prendere Khouma El Babacar dal Sassuolo per sostituirlo.