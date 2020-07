tmw Fiorentina, progressi per Mandzukic. Si tratta sulla base di 3 milioni

Mario Mandzukic sta vivendo un periodo di ferie dopo essersi svincolato dall'Al Duhail, ma pare già pronto a tornare in Italia. Il centravanti croato sta trattando, tramite i suoi agenti, con la Fiorentina. Sul piatto c'è un biennale - con opzione per il terzo anno - a circa 3 milioni di euro. L'idea è allettante per Mandzukic che sarebbe ben disposto a giocare in A, però potrebbe chiedere qualche giorno per capire quali altre offerte potrebbero palesarsi, in particolare l'Inter di Antonio Conte.