© foto di Federico De Luca

Brais Mendez, talentuoso spagnolo classe '97 ora al Celta Vigo è stato proposto alla Fiorentina. E' uno dei giocatori giovani più interessanti nel panorama internazionale. Mancino, può giocare da trequartista e da esterno. L'anno scorso è salito alla ribalta nella sua squadra di club ma si è fatto notare anche per aver segnato subito all'esordio in nazionale, l'otto novembre contro la Bosnia dopo essere entrato al posto di Suso. E' un'operazione complicata, i costi sono alti ma non altissimi. La clausola è di 25 milioni. Su di lui recentemente si era fatto avanti anche il Bayern Monaco