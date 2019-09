Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorentina e Leicester stanno limando gli ultimi dettagli per l'approdo di Rachid Ghezzal a Firenze. Il francese arriverà in prestito ed è ora in viaggio verso l'Italia: il giocatore classe '92 è in arrivo in Italia mentre, nel frattempo, le parti stanno lavorando per definire l'accordo.