tmw Fiorentina, respinte tutte le offerte per Vlahovic: per ora è fuori dal mercato

La Fiorentina respinge al momento ogni offerta per Dusan Vlahovic. Parma (in forte pressing), Roma ed Hellas Verona hanno sondato in maniera più o meno decisa il terreno. Ma al momento i viola su indicazione dello staff tecnico hanno respinto ogni richiesta. Parte soltanto Sottil direzione Cagliari. Attesa per l’offerta migliore per Chiesa che per adesso non c’è. Si attende anche l’accelerata per Piatek. Ma Vlahovic al momento fa parte dei piani viola. E Iachini lavora con il suo attaccante in vista del prossimo campionato...