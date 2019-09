TMW - Fiorentina, Ribery: "Felice di aver giocato, oggi potevamo vincere"

Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

Il centrocampista della Fiorentina Franck Ribery ha commentato in zona mista il match pareggiato contro la Juventus: “Sono felice perché dopo più di tre mesi senza giocare era bello tornare in campo, poi soprattutto contro la Juve. Faceva caldo, il campo era un po’ secco. Ma sono contento perché la squadra ha giocato bene, ha fatto una bella partita. Ho visto bene la squadra, mi è piaciuta. Abbiamo buoni giocatori, alcuni anche giovani. Se meritavamo di vincere? Credo di sì, abbiamo avuto 3-4 situazioni interessanti per fare gol, purtroppo è andata così, ma contro la Juve è sempre difficile. Dobbiamo lavorare per ritrovare la vittoria. Non so a che punto sono, ho lavorato parecchio e sono contento. Oggi non era facile perché faceva tanto caldo. Se sono contento della scelta fatta? Sono molto felice di essere venuto a Firenze, mi piace il calcio e sono contento anche per la squadra”.