Fonte: dall'inviato Alessio Alaimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diego Laxalt è la nuova idea della Fiorentina per la fascia sinistra dopo il no di Criscito: richiesta concreta ma il giocatore sta riflettendo e non vorrebbe spostarsi per pochi mesi. Quindi o garanzie su trasferimento più lungo o anche dall'uruguaiano dovrebbe arrivare una risposta negativa al sondaggio di Pradè.