© foto di Giacomo Morini

Bartlomej Dragowski è in uscita dalla Fiorentina e negli scorsi giorni si è parlato dell'interessamento del Kasimpasa e della trattativa tra i viola e i turchi (clicca in basso per l'indiscrezione). Nelle ultime ore però il tutto si è bloccato, per volontà della stessa società viola. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb Pantaleo Corvino ha infatti rifiutato la proposta per il prestito del portiere e vorrebbe un'offerta più alta per lasciarlo partire.