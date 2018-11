TMW - Fiorentina, Salica: "Vicini a un Centro Sportivo innovativo"

Fonte: da Coverciano, Luciana Magistrato e Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Gino Salica, vice-presidente della Fiorentina, è intervenuto dal palco della festa per i 60 anni di Coverciano. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it: "Tutta l'Italia è unita sotto il segno di Coverciano. Dalla Sicilia al Trentino è un orgoglio per tutti noi italiani. E' un Centro bellissimo, che rappresenta la nostra Nazionale. E non c'è nulla come la Nazionale: è l'unica cosa che unisce tutto il paese. Quando gioca tutto si ferma e tutti seguono le partite. Dopodiché, la vicinanza con Firenze ci induce a pensare al nostro (della Fiorentina, ndr) di Centro Sportivo. E visto che abbiamo qualche problema... Ma siamo vicini alla metà: pur essendo sempre piuttosto lenti, siamo vicini a creare un centro sportivo innovativo a Firenze. E ne siamo contenti".