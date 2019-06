TMW - Fiorentina, scatto per Bennacer. L'Empoli chiede Hancko, poi Stulac

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si allunga di giorno in giorno la lista di pretendenti per Ismael Bennacer, centrocampista in uscita dall'Empoli su cui ora sta muovendo passi importanti la Fiorentina. Il giocatore farebbe molto comodo a Montella e la nuova proprietà Commisso sta lavorando per accontentare il suo tecnico, confermato come allenatore dei viola solo pochi giorni. Nei discorsi che le due toscane stanno intrattenendo potrebbe entrare David Hancko, laterale di difesa slovacco, contropartita graditissima alla società di Corsi. Con l'inserimento del giocatore, l'affare può davvero decollare.

Ma l'Empoli guarda anche a Parma - Stando a quanto da noi raccolto, però l'Empoli non vuole certo fermarsi alla difesa e in virtù dell'addio, pressoché scontato, dell'ex Arsenal, lavora per rafforzare il proprio centrocampo. I nomi sono sempre quelli di due giocatori del Parma grandissimi protagonisti in Serie B ma che per ora non sono riusciti a ripetersi in massima divisione: l'ex Napoli Jacopo Dezi e lo sloveno Leo Stulac, che potrebbe prendere il posto di Bennacer come regista nella squadra di Bucchi.