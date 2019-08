© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Biraghi può lasciare la Fiorentina in questa finestra di calciomercato. Già questo fine settimana, può sbloccarsi la trattativa che riporterebbe il laterale sinistro della Nazionale all'Inter, nel club in cui è cresciuto. A quel punto, la società gigliata avrebbe la necessità di sostituire il laterale classe '92 e sta valutando un paio di ipotesi. Una di queste porta a Yuto Nagatomo, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri. Un'altra, al 24enne Nicola Murru della Sampdoria, calciatore reduce da una stagione da protagonista con la casacca blucerchiata: Pradè s'è mostrato molto interessato e, in questi giorni, i due club ne stanno parlando sulla base di uno scambio, con Giovanni Simeone che farebbe il viaggio inverso per giocarsi in posto con Fabio Quagliarella nella Samp.