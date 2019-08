TMW - Fiorentina, show all'americana per la presentazione di Ribery

Più di 10mila tifosi della Fiorentina hanno riempito la tribuna dello stadio Franchi per salutare l'ultimo acquisto gigliato: Franck Ribery. Un vero e proprio show all'americana quello andato in scena a Firenze, con giochi di luce e i palleggi del campione francese. Nel video di TMW, il momento in cui l'ex Bayern è sceso in campo tra i cori del pubblico fiorentino:

📽 Presentazione show al #Franchi per #Ribery: tifosi viola in delirio per l'asso francese pic.twitter.com/pE12POcDMd — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) August 22, 2019