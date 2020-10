tmw Fiorentina, si va verso la conferma di Iachini: la situazione

Avanti con Beppe Iachini. La Fiorentina va verso la conferma della fiducia al suo allenatore anche dopo il pareggio di ieri contro lo Spezia. Al momento nessun sentore di un ribaltone immediato sia per la guida tecnica che per il direttore sportivo. Ma è chiaro che ai viola è richiesta un’inversione di tendenza in tempi brevi. Per ora si va avanti con rinnovata fiducia al tecnico marchigiano. La Fiorentina va a caccia della svolta, ancora con il suo allenatore alla guida della squadra...