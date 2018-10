TMW - Fiorentina-Simeone, distanza per il rinnovo: le ultime

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Simeone e la Fiorentina a lavoro per il futuro. Gli ultimi contatti per il rinnovo del Cholito, al momento, non hanno dato i frutti sperati. Distanza tra domanda e offerta per il prolungamento fino al 2023. Previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per cercare di colmare la distanza. Prove di futuro ancora insieme per il Cholito e la Fiorentina, si lavora per trovare un’intesa...