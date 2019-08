TMW - Fiorentina, Simeone e le riflessioni sul futuro: la situazione

© foto di Giacomo Morini

Giovanni Simeone uomo mercato. L’attaccante sembra in uscita dalla Fiorentina, ma al momento non ha ancora preso una decisione. Ci pensa il Cagliari che vorrebbe farne un punto di forza del reparto avanzato. I contatti tra le società sono in corso, il Cholito però sta riflettendo e vuole valutare con calma la sua prossima destinazione. Consapevole che al momento a Firenze non partirebbe al centro del progetto viola, se non si presentasse una buona occasione di mercato potrebbe anche valutare l’idea di rimanere e giocarsela per scalare posizioni. Sono momenti importanti, Simeone si è preso qualche giorno per pensare. L’idea Cagliari c’è ma al momento non è in cima alle preferenze, potrebbe concretizzarsi in prestito nelle prossime settimane quando saremo vicini alla chiusura del mercato. Ma al momento non sono stati fatti concreti in avanti. Il Cholito riflette, pensa, valuta con calma per non sbagliare il nuovo eventuale progetto da sposare e presto sarà tempo di sciogliere ogni dubbio. E il Cagliari resta in forte pressing...