TMW - Fiorentina, Simeone ha accettato l'offerta della Sampdoria

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Simeone ha detto sì alla Sampdoria. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante in uscita dalla Fiorentina si sarebbe convinto proprio in queste ore ad accettare l'offerta dei blucerchiati. Un passo importantissimo per il trasferimento del 'Cholito' a Marassi con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.