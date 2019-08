Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè si appresta a tornare a Firenze per dare il benvenuto a Dalbert Henrique pronto per le visite mediche con i viola. Intanto si raffredda la pista che porta al brasiliano Pedro dopo l'incontro di stamani, mentre è calda la situazione intorno alla possibile cessione di Giovanni Simeone. La Sampdoria è molto interessata anche se continua a proporre un prestito con all'interno la cessione di Manolo Gabbiadini, ipotesi che non interessa alla Fiorentina. Intanto si limano i dettagli della trattativa che porterà Martin Caceres, abbandonata la pista Tonelli che potrebbe restare in azzurro. Nella giornata di domani, Pradè resterà a Firenze per lavorare alle cessioni per poi entrare nel vivo negli ultimissimi giorni di mercato che coincideranno anche col weekend di campionato.