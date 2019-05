Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Giacomo Morini

Ospite dell'evento che ha celebrato i 50 anni dalla vittoria del secondo scudetto della Fiorentina, l'attaccante viola Giovanni Simeone ha parlato dal palco: "È bello stare con chi ha questa energia, si vede che parlano di calcio ed è la loro vita. È bello ascoltarli, la loro esperienza può essere d'aiuto".

Siete preoccupati per la classifica?

"Non è facile. Sappiamo che per la matematica non siamo salvi, ma dobbiamo essere bravi nelle due partite che mancano: dipende tutto da noi".