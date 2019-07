TMW - Fiorentina, siparietto tra un bambino e Joe Barone sul mercato

Fonte: Dal nostro inviato a Moena

Nessuno si aspettava che il dirigente della Fiorentina Joe Barone avrebbe assistito alla partita dagli spalti in mezzo ai tifosi ma lui ha stupito tutti tuffandosi tra la folla che lo ha dapprima salutato e poi accolto al centro come un tifoso qualsiasi. A un certo punto è nato un siparietto con un bambino che ha chiesto al braccio destro di Commisso di potersi mettere a sedere al suo fianco. Una chiacchierata durata almeno cinque minuti tra i due, col bambino che ha chiesto lumi sul calciomercato e sul prossimo acquisto. Barone è stato molto disponibile e ha risposto a tutte le domande del bambino parlandogli all'orecchio quasi come fosse un segreto tra i due. A un certo punto, lo stesso Joe ha allargato la conversazione a un terzo protagonista telefonico, ovvero Daniele Pradè. Anche col ds il giovane tifoso ha parlato di mercato e al termine del colloquio si è detto soddisfatto vista anche la grande disponibilità dei manager viola. Il ds viola è stato molto disponibile con il bambino dicendogli che sono molto vicini all’acquisto di Lirola e che proveranno a prendere l’argentino De Paul. Ovviamente sono dichiarazioni da prendere con leggerezza in quanto sono state fatte ad un bambino e non in sede ufficiale. Sicuramente è una cosa che ha fatto sorridere il bambino e soprattutto i genitori di quest’ultimo.