Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina sorpassa il Parma per Kevin Agudelo. Il centrocampista classe '98, infatti, potrebbe essere il colpo a sorpresa del finale di mercato del club viola. Incontro in corso tra l'agente del giocatore e la Fiorentina per chiudere l'affare.