© foto di Giacomo Morini

Una lista lunghissima di partenti. "Settantacinque giocatori in rosa, sessanta non sono funzionali". Daniele Pradè ha fissato le priorità del mercato della Fiorentina e in cima alla lista ci sono gli addii. Anche di giocatori importanti: sono da registrare contatti con altre società, italiane e internazionali, per molti dei ragazzi nella rosa viola. Tra questi anche Riccardo Saponara e Vitor Hugo: ci sarebbe stato un contatto con il Brescia che li ha valutati ma che ha deciso poi di non approfondire la questione.