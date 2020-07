tmw Fiorentina, tanti nomi per il tecnico del futuro: c'è pure l'idea De Rossi

La Fiorentina si concentra su un presente delicato che vede la squadra ancora alla ricerca della salvezza. Inevitabile però pensare al tempo stesso anche al futuro a partire dal nome del nuovo allenatore che si siederà sulla panchina viola. In queste ore sono circolati vari nomi anche di grande spessore come Emery, che ricalcherebbe quella idea accarezzata a gennaio (con Blanc) di affidare la guida tecnica ad un allenatore carismatico e di prestigio internazionale. Gli altri nomi tenuti caldi sono Juric e Spalletti, due garanzie. Al tempo stesso però viene tenuta in piedi anche un'idea - per ora è solo tale - suggestiva e affascinante. Quella di provare ad affidare la panchina a Daniele De Rossi, che ha da poco smesso la carriera di calciatore e che è intenzionato a intraprendere la strada di allenatore. Non ha nessuna esperienza, potrebbe essere un bel rischio, ma tutti hanno sempre parlato di lui come un allenatore in campo. Certo, altra cosa sarebbe gestire un gruppo e uno spogliatoio di una squadra ambiziosa come la Fiorentina di Commisso.

De Rossi l'anno scorso era stato ad un passo dal vestire la maglia viola, corteggiato dalla dirigenza prima che lo stesso De Rossi decidesse di accettare il Boca Juniors. Per ora come detto è una ipotesi, De Rossi peraltro dovrà prendere il patentino di allenatore Uefa Pro per poter guidare la squadra da primo assoluto. Ma le scelte si fanno adesso. Anche quelle coraggiose.