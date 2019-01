Fonte: Marco Conterio

© foto di Giacomo Morini

Cyril Thereau, attaccante in uscita dalla Fiorentina, continua a rispondere negativamente a tutte le proposte che negli ultimi giorni sono arrivate sulla scrivania di Corvino sia dall'Italia che dall'estero. Non è detto però che il giocatore non trovi una soluzione last minute, con il dg gigliato che è presente a Milano anche per provare a sbloccare il suo addio visto l'impiego nullo da parte di Pioli nel corso di questa stagione.