Fonte: Dall'inviato, Michele Pavese

Cinquant’anni dal secondo scudetto nella storia della Fiorentina, esattamente oggi: era l'11 maggio 1969. Nel pre-partita della gara col Milan, in un clima fattosi rovente per gli attriti fra tifoseria e proprietà, la società ha omaggiato gli ex giocatori campioni d’Italia nella stagione 1968/1969. La tifoseria organizzata viola ha cantato per loro: ovazione per Chiarugi e De Sisti, applausi per tutti, con il coro "I campioni dell'Italia siete voi". Non seguirà però il primo tempo all’interno dello stadio Franchi, continuando il proprio sciopero del tifo.