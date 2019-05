TMW - Fiorentina-Traorè non è finita: ripresi i contatti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hamed Traoré e la Fiorentina, non è finita. Il club viola ha ripreso i contatti per il centrocampista dell’Empoli. Le due società sono in contatto continuo e la sensazione è che si voglia cercare una soluzione che possa accontentare tutti. La prossima settimana il calciatore si sottoporrà ad alcune visite mediche più approfondite con l’Empoli, ma le condizioni di salute non rappresentano un ostacolo particolarmente difficile da superare. Poi sarà tempo di pensare al mercato, con la Fiorentina che torna alla carica e non ha mai mollato il giocatore. Traoré e la viola, trattativa ancora in corso e con buone possibilità di chiusura...