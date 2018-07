TMW - Fiorentina, trattativa chiusa per Ceccherini del Crotone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Fiorentina ha chiuso il colpo Federico Ceccherini. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com è infatti stato trovato l'accordo definitivo tra i gigliati e il Crotone per il difensore nell'incontro di oggi fa tra Gianni Vrenna, Beppe Ursino e Pantaleo Corvino. Il giocatore svolgerà le visite nelle prossime ore e successivamente firmerà il contratto ma può già essere considerato un giocatore viola. Ceccherini si trasferirà in Toscana a titolo definitivo per 3 milioni di euro, con i calabresi che avranno una percentuale sulla futura rivendita.