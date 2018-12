© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fiorentina a lavoro in uscita. Richiesta del Kasimpasa per il portiere, Bartlomiej Dragowski. Il club turco ha chiesto il giocatore in prestito secco, si discute sulle cifre perché i viola vorrebbero monetizzare dalla cessione anche se a titolo temporaneo. Trattativa in corso, il Kasimpasa punta Dragowski...