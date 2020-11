tmw Fiorentina, valutazioni in corso su Iachini: l'esonero non è da scartare

Sono ore caldissime in casa Fiorentina dove la dirigenza, insoddisfatta dal recente rendimento della squadra ma anche dalle dichiarazioni del mister e da alcune scelte che pare abbiano mandato in confusione anche lo spogliatoio (dalla fascia a Chiesa prima della cessione alla Juventus fino alla coppia offensiva formata da Callejon-Ribery). L'attuale tecnico viola rischia l'esonero immediato, con la possibile promozione momentanea di Aquilani fino al Parma per poi affidare la panchina a un tecnico che porti in fondo la stagione.

Iachini continua a lavorare sentendo quanto meno la fiducia del presidente Commisso, che a parole ha sempre dato appoggio al proprio allenatore pur chiedendo in cambio i risultati che arrivano decisamente a fasi alterne. La piazza è ormai schierata verso il cambio in panchina e anche questo umore diffuso sta spingendo la dirigenza a valutare un possibile addio immediato. Per il dopo poi, i nomi in ballo sono molti. Si passa dal Montella tris, fino al sogno Sarri, passando per D'Aversa, Ballardini e un nostalgico ritorno di Prandelli. Anche Mazzarri potrebbe essere una possibilità, ma di certezze al momento non ce ne sono. Si cerchia in rosso l'orario dell'allenamento del pomeriggio, ovvero le 14.30, che potrebbe svelare i piani del club gigliato in un senso, o nell'altro.