TMW - Fiorentina, Venuti ha rinnovato fino al 2023. Manca solo l'ufficialità

© foto di Giacomo Morini

Tutto definito per il rinnovo del contratto di Lorenzo Venuti in casa Fiorentina. Accordo fino al 2023 già sottoscritto dal terzino destro viola che la società gigliata questa estate, dopo l'avventura in prestito al Lecce, ha deciso di trattenere in rosa. Manca ancora l'ufficialità, ma il giocatore classe '95 è già stato blindato con un ingaggio ritoccato verso l'alto rispetto a quanto previsto nel precedente contratto.