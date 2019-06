© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lorenzo Venuti pronto al salto di qualità. Classe '95, il terzino destro di Montevarchi è reduce da tre stagioni giocate sempre su alti livelli: due al Benevento, di cui una in Serie A da titolare, e l'ultima nel Lecce. Da protagonista agli ordini di Fabio Liverani. Venuti però è di proprietà della Fiorentina e, appena la nuova dirigenza si sarà assestata, ci saranno dei colloqui per valutare il suo futuro.

Venuti da qualche settimana ha affidato i suoi interessi alla scuderia Raiola, già diversi i club di Serie A che si sono fatti avanti ma la decisione finale spetterà alla Fiorentina: se il club viola non confermerà la fiducia, andrà in un'altra società del massimo campionato.