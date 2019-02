Fonte: Dall'inviato di Firenzeviola.it

Queste le parole di Jordan Veretout dopo la vittoria per 4-1 contro la Spal: "Abbiamo fatto una grande partita contro la Spal, che ha giocato molto bene. Chiesa mi ha detto che il giocatore della Spal lo aveva preso. Questa vittoria ci ha aiutato tanto, vogliamo concentrarci partita per partita per centrare l'Europa. Ci aspetta una settimana fondamentale, possiamo fare molto bene".