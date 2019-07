© foto di Federico De Luca

Arrivano i dettagli del trasferimento di Vitor Hugo al Besiktas: il brasiliano si trasferisce in Turchia con la formula del prestito oneroso (300mila euro) con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Alla Fiorentina andranno ulteriori 100mila euro al raggiungimento delle 25 presenze e altri 100mila in caso di qualificazione in Champions League. Ingaggio di 1,5 milioni.