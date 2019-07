TMW - Fiorentina, Vlahovic: "Chiesa un modello. Futuro? Voglio giocare"

Fonte: Dal nostro inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato dopo aver segnato una tripletta in amichevole finita 21-0 contro il Val di Fassa alla prima uscita stagionale della squadra viola:

Cosa pensa di questo inizio di ritiro?

"Questo ritiro è importante perché ci dobbiamo preparare anche mentalmente in vista della prossima stagione. Le amichevoli servono per prendere fiducia".

Le piacerebbe restare?

"Devo allenarmi bene e prepararmi, sono qui per giocare. Vediamo".

Sogna di colpire Montella?

"Io penso che se voglio diventare un calciatore devo lavorare più di tutti. Io sono sempre stato così. E' il mio stile".

Il paragone con Ibrahimovic dopo il gol di tacco segnato oggi?

"Ho provato a fare un colpo di tacco. E' stato un bel gol e grazie per il complimento".

Perchè spesso si ferma a fine allenamento per parlare con lo staff tecnico?

"Dopo l'allenamento mi interessa sapere come vanno i miei movimenti. Qui si gioca molto con la tattica e io chiedo sempre al mister come devo muovermi per rendere al massimo in Serie A".

Cosa ci può dire del suo esordio in A?

"Sono molto contento quando si entra in campo e la gente ci applaude. Mi dispiace solo che l'anno scorso non abbiamo fatto qualcosa di più. Sappiamo cosa è successo: abbiamo giocato l'ultima partita per salvarci. Speriamo questo anno di fare molto meglio. Voglio ringraziare i tifosi perché sono fenomenali".

Chiesa?

"Chiesa è un modello, tutti vogliamo diventare come lui".

La parata di Dragowski contro l'Empoli?

Ci conosciamo da tempo e in quell'occasione gli ho chiesto come aveva fatto. Lui mi ha detto che non sapeva come aveva fatto. Era un momento non bello per me, perché sono andato vicino al gol senza riuscirci. Spero di farne molti la prossima stagione".