tmw Fiorentina, Vlahovic: "Il rinnovo? Ho voglia di restare qui. Vorrei aiutare la Primavera"

Protagonista oggi di una doppietta contro la Sampdoria, l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha commentato così il 5-1 ottenuto oggi a Genova: “Questa vittoria vale tanto e penso debba essere una spinta per il futuro”.

Sul rigore: “Non ho mai paura, perché ho tirato forte in modo che il portiere non potesse parare. Una dedica? Per la mia famiglia, la società e i tifosi. Gol fuori casa? A parte le statistiche, non c'è cosa più bella che quando segni al Franchi.

Su Chiesa: “Giocatore e persona ottima, è sempre un piacere giocare insieme a lui”.

Su Marassi: “Non è mai facile giocare qui, abbiamo avuto fortuna ma abbiamo continuato a fare le cose che il mister ci ha chiesto. I gol? Avevo una voglia incredibile di portare la palla a casa, ma non è importante chi segna: è importante chi vince. Io titolare? È il mister che decide, io devo dare il mio meglio e sono sempre a disposizione. Devo essere più bravo ogni giorno”.

Sul rinnovo: “Ho una voglia incredibile di stare qui, mi trovo benissimo. Firenze è una città incredibile con un'energia e un affetto incredibile”.

Sulla Primavera: “Sono molto legato a loro, gli auguro tutto il meglio. Se la prima squadra me lo lascia fare, posso andare ad aiutarli perché devono assolutamente per passare il turno di Coppa Italia contro la Juve".