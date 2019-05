TMW - Flachi: "Samp, senza Giampaolo non sarà facile"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi ha parlato a margine della sua partita di addio al calcio, "Una notte da 10". Queste le sue parole raccolte da TMW: "Voglio ringraziare tutti, mi auguro che tutto fili liscio, speriamo di riempire lo stadio. Mi ha fatto piacere rivedere i miei ex compagni, chi ha indossato la maglia della Samp ha sempre dato il 110%. Quando vengo qui a Genova sto bene, poi ovviamente i pensieri vanno alle cose non belle. Chi ho trovato meno in forma? Sicuramente Kutuzov, ma era così anche da giocatore (ride ndr). Gli altri li ho trovati bene, ma l'importante è aver ritrovato tutti gli ex compagni. La cosa più bella è stata incontrare Giorgio Ajazzone, uno che è stato 40 anni alla Sampdoria, che si è commosso nel rivedere tutti. La Sampdoria? Con un pizzico di ambizione in più avrebbero potuto fare grandi cose. Mi dispiace per l'addio di Giampaolo, ha fatto benissimo alla Samp: ha dato un'identità alla squadra, senza di lui non sarà facile. Giampaolo è un grande, mi piace moltissimo. In questi tre anni la Samp ha fatto bene ed ha trovato la continuità, questo è importante. Dedico questa serata a tutti i tifosi della Sampdoria".