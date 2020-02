vedi letture

tmw Flachi sulla lotta scudetto: "Non so se la Lazio riuscirà a tenere il passo"

Francesco Flachi, ex attaccante tra le altre di Fiorentina e Sampdoria, intervistato da TuttoMercatoWeb.com in occasione dell'inaugurazione della scuola calcio Alberto Di Chiara in provincia di Firenze, ha parlato anche della lotta scudetto: "La Juventus ha singoli devastanti ma se non girano fa fatica a livello di gioco. L'Inter secondo me arriverà fino in fondo, la Lazio non so se riuscirà a tenere questo passo perché la rosa non è così ampia", alcune delle sue dichiarazioni.

