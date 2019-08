TMW - Flamengo-Balotelli, proposta da 3 milioni. Il giocatore valuta

© foto di Federico De Luca

Mario Balotelli sta valutando la proposta del Flamengo. Nelle prossime ore gli emissari saranno in Italia per incontrare il calciatore e il suo entourage, mostrando loro la proposta - da 3 milioni di euro netti a stagione, fino al 31 dicembre 2021, più un cospicuo incentivo alla firma - e tentando di concludere l'acquisto. Non è una trattativa semplice perché ci sono da incastrare più interessi, ma Balotelli prenderà tempo.

ALTERNATIVE IN ITALIA - Nei giorni scorsi l'Hellas Verona ha provato l'affondo, dando anche una deadline (venerdì) che però è stata disattesa. Lo stipendio è alto, Balotelli sarebbe incompatibile con l'ambiente, difficile che possa andare lì. Il Brescia continua a sperare nel colpo gobbo - altrimenti potrebbe rimanere anche così - mentre la Fiorentina per ora guarda interessata, ma senza insistere. Nelle prossime ore, quindi, ci sarà una prima svolta, sempre considerando che Balotelli potrà legarsi a un'altra squadra anche dopo il 2 settembre.