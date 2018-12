TMW - Flamengo, con i soldi di Paquetà assalto a Gabigol e Gerson

© foto di Federico De Luca

Il Flamengo detta la linea per il prossimo futuro. E lo vuole fare assicurandosi due calciatori che, in Brasile, sono molto stimati. Il primo è Gabigol, uno dei cannonieri principi del Brasileirao, dopo le tanti reti con il Santos. La valutazione dell'Inter non può prescindere dal realizzare una plusvalenza, ma per ora galleggia sui 20 milioni di euro.

IDEA GERSON - La società rubronegra vuole provarci anche per il centrocampista della Fiorentina che, però, è in prestito secco dalla Roma. Pagato 16 milioni di euro nel 2016, il problema in questo caso sarebbe sciogliere il nodo del trasferimento a titolo temporaneo con i viola. Quasi certamente l'assalto sarà comunque rinnovato in estate, perché Gerson è considerato il sostituto ideale di Paquetà. Grazie alla sua cessione il Flamengo vuole fare spesa in Italia, da capire se Inter, Fiorentina e Roma saranno d'accordo.