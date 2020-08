tmw Florenzi è rientrato a Roma: oggi visita in sede e tampone. Da mercoledì sarà Trigoria

E' rientrato a Roma, Alessandro Florenzi, dopo l'esperienza in prestito al Valencia nella seconda parte di stagione. Oggi, infatti, il giocatore si è recato presso la sede giallorossa all'Eur per un saluto, per poi sottoporsi al tampone come da protocollo. Florenzi da mercoledì si unirà assieme al resto della squadra di Fonseca per gli allenamenti a Trigoria.