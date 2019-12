TMW - Florenzi e una frase enigmatica: "Domani discorso strappalacrime"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uscendo dalla zona mista dopo la vittoria contro la SPAL, il capitano della Roma Alessandro Florenzi ha detto a una dipendente del club giallorosso: “Domani vi faccio un discorso strappalacrime”. Domani sera è infatti in programma una cena tra tutti i dipendenti della Roma in cui Florenzi, alla prima stagione da capitano, dovrà ovviamente tenere un discorso. Frase comunque abbastanza enigmatica del calciatore, che sembra avere le valigie già pronte in vista del mercato di gennaio.