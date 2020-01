© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi può salutare la Roma. Destinazione Spagna Valencia, col club di Lim che dopo un corteggiamento lungo anni (Florenzi è nel mirino del Valencia da più sessioni), potrebbe coronare il suo obiettivo. Da giorni, e anche in queste ore, va avanti il filo diretto no stop con Alessandro Lucci. Che è pronto per volare per la Spagna, se arriverà la quadra tra le parti sulla quale è costantemente al lavoro anche stamattina.